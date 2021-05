Si sa da tempo che lo rivorrebbero in Spagna, Fabian Ruiz, ma forse non proprio tutti. “Non siamo interessati a Fabian”, è il virgolettato del ds dell’Atletico, Andrea Berta, riportato quest’oggi dal quotidiano Tuttosport. Il Napoli ha proposto al giocatore un rinnovo di contratto a 3mln di euro più bonus, ma il suo entourage vorrebbe lo stesso ingaggio di Mertens, ovvero 4,5mln di euro. Non sarà però accontentato, nonostante non ci siano al momento offerte per lui.

