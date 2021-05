La Lazio incontra Ramadani: nel mirino Sarri e Maksimovic

La Lazio è ancora senza allenatore per la prossima stagione. Nella giornata di ieri i vertici del club hanno incontrato a Roma Fali Ramadani, procuratore di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno cercato di capire se la pista sia percorribile e quale sarebbe l’eventuale richiesta economica. Ora Ramadani ha in programma un confronto con lo stesso Sarri. Con il famoso agente il club laziale ha anche mosso i primi passi in ottica mercato: tra gli assistiti del procuratore non mancano infatti alcuni calciatori in scadenza, su tutti Maksimovic e Boateng: i difensori di Napoli e Bayern Monaco piacciono a Lotito e Tare, che per il momento hanno chiesto informazioni su entrambi.

gianlucadimarzio.com