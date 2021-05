D’Ambrosio ha lo stesso procuratore di Insigne. Con Spalletti era sempre in campo

D’Ambrosio è uno dei fedelissimi di Spalletti. Piace eccome a quello che a tutti gli effetti sembra essere il prossimo allenatore del Napoli. Nei due anni insieme all’Inter, Danilo ha collezionato 72 presenze, realizzato 4 gol e servito 10 assist. Spalletti ha subito fatto il suo nome tra i primi della lista per il mercato e l’idea di ritrovarselo a Napoli il prossimo anno gli piacerebbe non poco. I contatti tra il Napoli e l’agente del giocatore (il napoletano Vincenzo Pisacane, lo stesso del capitano Lorenzo Insigne) sono stati già avviati e le parti sembrano anche sulla buona strada. Tutti segnali positivi, se solo su D’Ambrosio non ci fossero anche gli occhi vigili della concorrenza. Milan e Fiorentina, infatti, hanno già bussato alla porta del giocatore e potrebbero sferrare l’attacco decisivo proprio in questi primi giorni di mercato. Fonte: Il Mattino