Dalla Spagna arrivano buone notizie per il Napoli

Il Napoli sa perfettamente che quest’estate sarà importante per rinforzare la rosa, ma al tempo stesso riceverà offerte per i suoi assistiti. Su quest’ultimo aspetto c’è la questione Fabian Ruiz, dove l’Atletico Madrid declina la possibilità di acquistarlo per la prossima stagione. Nel frattempo il club azzurro vorrebbe proporgli il rinnovo del contratto, a tre milioni a stagione. L’agente del centrocampista spagnolo ne chiede 4,5 milioni, non sarà accontentato. C’è da capire se arriveranno offerte, oppure rinnovare, nel mezzo c’è anche l’Europa League.

La Redazione