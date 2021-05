CALCIO FEMMINILE – Girelli, Giuliani e Boattin vincono il “premio Bulgarelli”

Le Juventus Women hanno vissuto una stagione da dominatrici assolute. In testa dalla prima all’ultima giornata, le bianconere hanno veleggiato verso il quarto titolo consecutivo superando agilmente ogni tipo di ostacolo e a suon di record. Prestazioni di squadra di altissimo livello, ovviamente, coincidono anche con grandi prove individuali e tra le giocatrici premiate come migliori al termine della stagione c’è ampio spazio per le bianconere.

Doppio premio per Cristiana Girelli, capocannoniere del campionato e che, a suon di gol, è entrata nella storia del club, diventando la prima a toccare quota 50 reti con la maglia bianconera. La numero 10 è stata eletta miglior attaccante e miglior giocatrice in assoluto del campionato. A Laura Giuliani il premio come miglior portiere, a Lisa Boattin quello come miglior difensore.