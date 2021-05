Albiol sul ritorno al Napoli non chiude la porta a De Laurentiis

Così ne parla Raul Albiol nella sua lunga intervista rilasciata a Fabio Mandarini per il CdS:

A proposito di De Laurentiis: quando lei andò via disse che, per una questione di età, gli aveva fatto un piacere. «(ride) Aurelio è troppo intelligente».

Lo sa che sta pensando al suo ritorno? «Mi fa piacere, sono contento, ma una cosa del genere mi sembra difficile. La mia è stata una scelta di vita: se non fosse stato il Villarreal, non avrei lasciato Napoli. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra: alla mia età ragiono giorno per giorno, e oggi dico che voglio godermi la Champions in una società che mi ha voluto fortemente e mi riempie d’affetto. Ho un altro anno di contratto e poi… boh. Chissà».