AdL-Giuntoli, incontro in mattinata tra chiarimenti e mercato

Il Napoli, dopo aver incassato la firma di Spalletti, contratto biennale a tre milioni a stagione, ora si pensa alle prossime strategie. Il tecnico verrà presentato a Dimaro-Folgarida (ritiro dal 15 al 25 Luglio), visto che prima sarà ancora uno stipendiato dell’Inter. In mattinata però ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Giuntoli, il posto non è ancora deciso, per chiarirsi dopo i mesi scorsi, ma anche per discutere di strategie di mercato. Da oggi si penserà a rinforzare la squadra per l’allenatore di Certaldo, un modo per essere già pronti per allestire la rosa. Come si dice in questi casi, abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi.

La Redazione