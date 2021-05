UFFICIALE – Il Napoli femminile conferma mister Alessandro Pistolesi

Il Napoli Femminile rende noto di aver confermato il tecnico Alessandro Pistolesi (ed il suo vice Giacomo Dani) anche per la stagione calcistica 2021-2022.

Pistolesi – artefice della rincorsa che ha portato la squadra alla permanenza in Serie A – ha firmato questa mattina il contratto con il club azzurro alla presenza del presidente Carlino.

“Avevo già intenzione di proseguire questo matrimonio a prescindere dall’esito della stagione che si è appena conclusa – afferma il presidente Carlino -. Ovviamente, aver mantenuto la categoria ha ulteriormente rafforzato questo mio convincimento. Ripartiamo con Pistolesi per dare continuità ad un progetto che sarà finalizzato a consolidare e migliorare quanto di buono è stato fatto dalla squadra in questi ultimi mesi”.

Entusiasta anche l’allenatore toscano: “Napoli mi è entrata nel cuore – ha detto Pistolesi – e di conseguenza sono felicissimo di restare. Questa piazza potrà donarci grandi emozioni il prossimo anno quando riapriranno gli stadi e questa società saprà farsi trovare pronta per regalare belle soddisfazioni ai tifosi”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile