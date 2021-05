Il Liverpool, arrivato terzo in Premier League, quindi giocherà ancora in Champions League, ha ufficializzato l’acquisto di Konatè. Il difensore del Lipsia ha firmato un contratto quadriennale, pagando la clausola di 41,5 milioni. I “reds” erano tra i club interessati a Koulibaly e quindi una concorrente in meno per il senegalese in forza al Napoli.

