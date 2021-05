Tebas (Pres.Liga): “Se l’Uefa vuole punire Juve,Real e Barcellona appoggerò la decisione”

Tebas: «Ci piacerebbe che i tre club rimasti in Superlega possano giocare in Champions, però se smettono di fare idiozie. Bisogna prendersi le responsabilità delle proprie azioni: non puoi fare un colpo di stato, far finta di nulla e dire che non vuoi trattare. Se la Uefa deciderà di sanzionare i tre club appoggerò la decisione, anche se due delle società sono spagnole. Noi come Liga non difenderemo nessuna squadra sanzionata. I fatti non hanno nulla a che fare con la nazionalità. Se la Uefa ha un accordo giuridico per sanzionarli, la Liga non dirà nulla».

P. Taormina (Il Mattino)