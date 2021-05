Spalletti, presentazione lontana senza il permesso dell’ Inter

Presentare Spalletti in tempi brevi non sarà semplice. Non per questioni di location ed organizzazione, ma perchè il tecnico toscano, fino al 30 di giugno, è legato contrattualmente all’ Inter e si dovrebbe chiedere una liberatoria alla società nerazzurra. Tra i due club non c’è molto feeling, quindi il tutto potrebbe slittare ad inizio luglio. Almeno questo è quanto previsto da Tuttosport. Sul quotidiano si legge:

“Ad inizio giugno l’annuncio e la presentazione? Spalletti sarà legato all’Inter fino al 30 giugno e per partecipare all’eventuale conferenza stampa che De Laurentiis sta ancora decidendo dove organizzare, dovrebbe chiedere al club nerazzurro, con il quale i rapporti non sono idilliaci, una eventuale liberatoria. Sembra improbabile che possa ottenerla, anche alla luce del particolare che dovrebbe percepire dall’Inter fino all’ultimo centesimo, finanche il premio per lo scudetto”