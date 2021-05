Spalletti potrebbe essere “la spinta” per arrivare ad Emerson Palmieri

Appare sempre più vicina la firma dell’ accordo, poi si potrà cominciare a parlare del Napoli di Spalletti. In realtà già lo si fa. L’approdo del tecnico toscano sulla panchina del Napoli potrebbe essere un motivo in più per riuscire a portare in azzurro Emerson Palmieri. Spalletti lo ha già Allenato alla Roma ed il club partenopeo lo segue da diverso tempo. La Gazzetta dello Sport scrive: “L’arrivo del nuovo allenatore potrebbe convincere Emerson Palmieri, 26 anni, a prendere in considerazione il ritorno in Italia, dove ha giocato nella Roma allenata proprio da Spalletti”. Andrebbe a rinforzare quella fascia sinistra da tempo ormai lacunosa: “è il profilo più seguito dal ds napoletano. Potrebbero bastare una decina di milioni per convincere il Chelsea a lasciarlo andare, anche perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022”.