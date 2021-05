Spalletti ha fatto una richiesta per la fascia sinistra e un rilancio per il centrocampo

Il Napoli sa perfettamente che il prossimo allenatore sarà fondamentale per ricostruire il tutto e non fallire più l’accesso in Champions League. Dopo aver contattato diversi nomi come: Conceicao, Allegri, Simone Inzaghi e Galtier, alla fine si punterà su Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è stato scelto, manca solo il twitter, per l’esperienza e perchè esprime un bel calcio con le sue squadre. Sul mercato invece non chiederà rivoluzioni della rosa, ma si rende conto che qualcuno andrà via. In entrata si è parlato di De Paul, Zaccagni e per il terzino sinistro Emerson Palmieri. L’ex Roma, ora al Chelsea, dice sempre che è stato come un padre, fondamentale per la sua crescita. Della rosa dei partenopei, punti imprescindibili Piotr Zielinski e Osimhen e vuole rilanciare Lobotka, elemento quasi mai titolare della precedente gestione.

Fonte: Pino Taormina (Il Mattino)