SERIE A FEMMINILE – Giorgia Spinelli ad un passo dalla Lazio Women

La Lazio Women di coach Carolina Morace, neo promossa in serie A, inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Per la difesa, secondo tuttocalciofemminile.com, sarebbe davvero ad un passo Giorgia Spinelli. L’attuale calciatrice dell’A.c. Milan di Ganz, ha tutto, fisicità ed esperienza, fattori che potrebbero essere utilissimi per la squadra biancoceleste del presidente Lotito.

La Redazione