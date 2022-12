Rai, Antinelli: “Il Ct dovrebbe convocare Raspadori, per Politano si fa difficile. Meret in vantaggio su Cragno”

“La partita di questa sera dell’Italia contro San Marino sarà utile per chiarire i ballottaggi, alcuni potranno sfruttare l’occasione per guadagnarsi la maglia – queste le parole di Alessandro Antinelli, giornalista RAI, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. La squadra di Mancini dovrebbe scendere in campo con Cragno in porta, difesa composta da Mancini, Toloi, Ferrari e Biraghi, a centrocampo Pessina, Cristante, Castrovilli e Bernardeschi, il quale si gioca una chance importante considerata l’annata non proprio felice, Grifo, Kean, prima punta, a completare gli undici. Sensi? Preoccupano i suoi infortuni, Mancini vuol portare chi è al 100%. Chi verrà tagliato fuori? Uno fra Cragno e Meret, Biraghi, uno fra Cristante e Pessina, Grifo, e punto interrogativo su Bernardeschi. Raspadori, invece, è un giocatore che può tornare utile, soprattutto se dovesse disputare un’ottima partita contro il Portogallo con l’Under-21. Politano? Dal mio punto di vista, il C.T. ha già fatto la sua scelta in quel ruolo. C’è tanta concorrenza, Chiesa e Berardi sono i favoriti. Inoltre, se porti anche Raspadori, le sue possibilità si riducono al minimo. Meret o Cragno? Oggi parte titolare quest’ultimo. Nel confronto fra i due, se si valutano le performances dell’ultimo mese, il portiere del Napoli è in vantaggio, anche perché Cragno è stato a lungo infortunato e non è ancora al 100%”.