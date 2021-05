Nazionale – Raspadori lascia i “grandi” e raggiunge l’Under 21

Giacomo Raspadori, il classe 2000 del Sassuolo, era stato inserito nella lista dei pre-convocati di Mancini per gli Europei. Stamattina, però, il calciatore ha lasciato il ritiro della Nazionale maggiore per aggregarsi a quello dell’Under21. In programma ci sono le fasi finali di Uefa Euro Under21, con gli Azzurrini che lunedì sera scenderanno in campo contro il Portogallo nei quarti di finale. Il comunicato ufficiale:

“Il calciatore Giacomo Raspadori, dopo l’esame clinico effettuato dallo staff medico azzurro, ha lasciato questa mattina il gruppo della Nazionale al Forte Village per aggregarsi all’Under 21 in ritiro a Tirrenia, in vista della gara Italia-Portogallo valida per i Quarti di finale di UEFA Euro Under 21”.