Napoli-Spalletti, decisa la location per la prima conferenza stampa

Ormai il Napoli vira tutto su Luciano Spalletti per la prossima guida tecnica, ma si sa che i contratti del Napoli sono lunghi e laboriosi, però manca solo il twitter presidenziale. Il tecnico di Certaldo ha già risolto tutto con l’Inter, a livello di rapporti, quindi se dovesse firmare nei prossimi giorni, si penserà alla conferenza stampa. Probabilmente il tutto ad inizio della prossima settimana e la location sarà a Roma. Per quanto concerne il mercato in entrata, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra davvero ad un passo Zaccagni, a centrocampo piace Vecino e per il dopo Koulibaly invece c’è Senesi del Feyenoord.

La Redazione