Lotito pensa anche ad un ex Napoli come allenatore della Lazio

Lotito ha voltato pagina cominciando a lavorare per la scelta del nuovo allenatore e le piste calde possono portare a Sinisa Mihajlovic, ex bandiera della formazione biancoceleste e Mazzarri, ex allenatore del Napoli. Il favorito sembra il tecnico del Bologna che conosce bene l’ambiente Lazio, da calciatore giocò sei anni e nel 2000 vinse lo scudetto. Simone Inzaghi ha salutato così la Lazio: «Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio. Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore, il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima». R. Ventre (Il Mattino)