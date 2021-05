Longari: “Spalletti sarà il prossimo allenatore del Napoli. Con Sarri nessun contatto”

“Le informazioni che ho mi spingono a dire che sarà Spalletti il prossimo allenatore del Napoli. De Laurentiis aveva già contattato un potenziale membro del suo staff nei giorni scorsi, ma le cose non sono andate a buon fine. Mi risulta anche che il presidente azzurro abbia chiamato l’Inter per risolvere la situazione contrattuale del tecnico. I contatti sono in stadio avanzato, ma tutto potrebbe succedere – queste le parole di Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Suggestione Sarri? Non mi risultano contatti. L’approccio c’è stato dopo la sconfitta col Verona nel girone d’andata, ADL gli chiese di sedersi nuovamente sulla panchina partenopea ma Maurizio rifiutò. Da quel momento si sono rotti i rapporti con Gattuso. Mercato? Su Hysaj c’è la Fiorentina. La viola deve ripartire, e Rino vorrebbe puntare sui giocatori dei quali si fida. Per la situazione entrate c’è bisogno che venga prima ufficializzato l’allenatore per poi decidere insieme il progetto tecnico. Se dovesse essere Spalletti il tecnico del Napoli, in rosa già sono presenti dei calciatori adatti al suo gioco. Inzaghi-Inter? L’operazione è ormai conclusa, si attende solo l’ufficialità. I nerazzurri sono partiti con un contatto telefonico e poi c’è stato il ribaltone. Hanno puntato su Inzaghi perché hanno capito che non potevano sottrarre Allegri alla Juventus. Conte è in trattativa avanzata per il Real Madrid, e questo fa capire che, a prescindere dai programmi dei nerazzurri, ci sarebbe potuto essere ugualmente un divorzio. Tra i calciatori sacrificabili dell’Inter potrebbe esserci De Vrij, quest’ultimo, essendo stato acquistato a zero, porterebbe nelle casse del club di Milano una plusvalenza importante. Anche Lautaro potrebbe essere sacrificato per ottenere un grande guadagno. Con Conte non credo ci sia stata una diatriba sui nomi, ma l’Inter deve chiudere il mercato con una plusvalenza pari a 100 milioni di euro, e, dunque, è normale che si facciano determinate cessioni. Per Inzaghi è la prova del nove. Maignan? Il Milan ha concluso questa operazione ad aprile, avendo compreso che con Donnarumma non ci fossero margini e i discorsi con Raiola inutili. Allenatore Lazio? C’è stato qualche contatto con Mihajlović, ma quest’ultimo ha delle perplessità perché non è stato la prima scelta. Mazzarri potrebbe essere una pista, ma non so se il suo 3-5-2 potrebbe far a caso della Lazio. Allegri-Juventus? Sì”.