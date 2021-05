Koulibaly gioca d’anticipo e chiede un incontro con il calcio Napoli

In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, tutto lascia pensare che sarà Luciano Spalletti, manca solo il famoso twitter presidenziale, si pensa anche al futuro, mercato soprattutto. Uno dei calciatori che potrebbero andare sul mercato, ma lo è da sempre, è Kalidou Koulibaly. La scorsa estate il difensore senegalese aveva trovato l’accordo per l’ingaggio con il Manchester City, ma non se ne fece più nulla. Ora è l’ex Genk che ha chiesto di parlare con il club azzurro, per capire strategie e mosse da fare per il futuro. Se K2 dovesse restare, lo farebbe per un rinnovo, dove attualmente guadagna già 6 milioni all’anno. La società di De Laurentiis chiede intorno ai 60/65 milioni per la sua cessione. Lui gioca d’anticipo come fa di solito quando è in campo, ora c’è da attendere il Napoli.

La Redazione