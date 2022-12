Il calcio italiano ha bisogno di importanti punti di riferimento tecnici Spalletti ed Allegri sono due allenatori di grande esperienza, e anche di forte impatto mediatico, sono tali. Perso lo scudetto dopo nove anni, la Juve rivedrà i piani e non metterà nel mirino la Champions ma il tricolore e, soprattutto, la ricostruzione tecnica e psicologica di una squadra che ha perso nel tempo le sue certezze. Che non ha avuto più il carattere di Max. De Laurentiis, dopo la chiusura con Gattuso, ha puntato nuovamente su un allenatore dal lungo curriculum, anche se Spalletti non ha la bacheca ricca come quelle di Benitez e Ancelotti. Ma conta altro. Anzitutto, l’impatto con lo spogliatoio. C’è probabilmente una narrazione sbagliata di Luciano e dei suoi rapporti con i giocatori, ingigantita dalla fiction su Totti, basata esclusivamente sui racconti dell’ex capitano della Roma. E comunque il Napoli ha bisogno di un allenatore autorevole, che non abbia i toni morbidi di Benitez e Ancelotti. C’è già chi teme problemi nella relazione con Insigne, ma Lorenzo non è Totti e soprattutto c’è la questione del contratto che deve affrontare De Laurentiis, certamente non il nuovo allenatore.

Factory della Comunicazione

F. De Luca (Il Mattino)