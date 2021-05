[Formazioni] Italia-San Marino, in panchina tutti e 4 gli azzurri del Napoli

Questa sera alla “Sardegna Arena” di Cagliari, prima delle due amichevoli dell‘Italia del c.t. Mancini in vista degli Europei, esordio contro la Turchia. Il mister degli azzurri contro San Marino manderà in campo una formazione sperimentale, per vedere all’opera tutti i giocatori e fare valutazioni. Curiosità per i vari Toloi, Ferrari, Castrovilli, Grifo e Kean. Panchina tra l’altro per i calciatori del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Politano e Insigne. Ospiti giocheranno con il 4-5-1.