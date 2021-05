Fabrizio Lucchesi, dirigente: “Spalletti? E’ un uomo di quasi 62 anni…”

A “Marte Sport Live”, Fabrizio Lucchesi, dirigente:

“Spalletti è un uomo di quasi 62 anni. Che per 30 anni di carriera ha fatto cose importanti. In crescendo. Qualche volta può aver avuto problemi con giocatori. Ma chi è che non li ha avuti? E’ uno dei 5-6 allenatori importanti che ci sono in Italia. E Napoli è una piazza importante. De Laurentiis non ha mai sbagliato allenatore. Poi i problemi arrivano. O non arrivano. Ha carattere. Ma gli allenatori importanti, se non hanno carattere, devono cambiare mestiere. Spaccaspogliatoi? Assolutamente no. Lui è cresciuto come calciatore di Serie C. Poi è cresciuto con l’Empoli. Si va nel solco di Sarri? Io credo che questa guida tecnica, dia continuità e progettualità sportiva. Pertanto la squadra si adeguerà a Spalletti. E viceversa. Gli allenatori intelligenti fanno così. Oggi, per me, il binomio funziona. Poi, ovviamente, quando un allenatore vince è bravo. Quando perde è un somaro. Mi è dispiaciuto che Gattuso sia andato via da Napoli. Per me ha fatto una bella stagione. Lui, il meglio, lo dà quando deve ricostruire. In generale, tutti i nuovi cambi di allenatori ci stanno bene”.

Fonte: Radio Marte