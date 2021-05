Fabrizio Ferrari, giornalista: “Spalletti? Una scelta di ottimo livello…”

A “Marte Sport Live”, Fabrizio Ferrari, giornalista:

“Spalletti è una scelta di ottimo livello. Ha qualche anno di esperienza. E possiamo vedere che in carriera ha fatto il record di vittorie consecutive in Serie A con la Roma. Anche all’Udinese aveva fatto molto bene. Recentemente Pozzo ha detto che è stato l’allenatore più bravo che abbia avuto. Così come Salah ha spiegato che Spalletti, lo ha aiutato a diventare il giocatore che è oggi. Nella prima esperienza a Roma, vinse anche in Champions League in casa del Real Madrid. Peraltro, quando è tornato a Roma ha fatto segnare 39 gol a Dzeko. Oltre a valorizzare Salah. Sono curioso di vedere se Mourinho riuscirà a migliorarla. Secondo me, il Napoli quest’anno era la squadra più tecnica della Serie A. Spalletti può aiutare nelle fasi di non possesso. Peraltro, Spalletti è anche in vantaggio con Sarri sugli scontri diretti. Mise KO il Napoli. Che in casa non perdeva mai. Ed arrivò secondo proprio davanti al Napoli. Ho un po’ di perplessità su Inzaghi all’Inter. Alla Lazio aveva un centrocampo importantissimo. E, molte volte, non si è qualificato in Champions. Ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Ma, con quella squadra, poteva fare meglio. Sarri in Premier League? Potrebbe essere una possibilità. Io ero tra i pochi che dicevo che non sarebbe andato a Roma. Sono stato smentito. Ma poi i fatti mi hanno dato ragione”.

Fonte: Radio Marte