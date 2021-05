D’Avila (Ag. Osimhen): “Spalletti? Sarà ottimo per la squadra avere un top coach come lui”

D’Avila (agente Victor) a Radio Goal: “Spalletti? Sarà ottimo per la squadra avere un top coach come lui. Il 4-2-3-1 sarà il modulo e sarà Victor il terminale offensivo. Champions? E’ deluso per la mancata qualificazione, ma l’Europa League è un torneo prestigioso. E’ stato incredibile, Victor era sicuro di poter battere il Verona. Non conosco le cause di quel pareggio però. Lui è in Nigeria con la sua famiglia e poi raggiungerà la nazionale per due amichevoli prima di andare in vacanza. Galtier? Non ho mai sentito della possibilità che potesse allenare il Napoli. Ha ancora un anno di contratto col Lille che non lo farà partire gratis. Futuro di Victor? Sarà a Napoli ovviamente, non ci sono altre destinazioni.Quanti goal segnerà l’anno prossimo? Non lo so, farà sicuramente bene, ma non faccio il cartomante (ride ndr.)”