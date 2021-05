Conseguenze Superlega: Il Napoli (e non solo) è alla finestra!

L’evolversi della questione Superlega, le decisioni prese in merito ai club ribelli, riguardano assai da vicino il Napoli ed anche Real Sociedad e Betis Siviglia. Perché il rischio che Barcellona, Real Madrid e Juventus possano essere raggiunte da un provvedimento di esclusione dalla prossima Champions da parte dell’Uefa, sembra esserci. E dopo il risentito comunicato dei tre club, arriva puntuale la replica di Tebas, numero uno della Liga che sottolinea come «la Champions può tranquillamente continuare a vivere senza i tre club come ha fatto nei cinque anni senza il Manchester United o come quando il Milan è stato espulso dalle coppe europee. La competizione è sopravvissuta. Non sono essenziali in Europa. Ovviamente vorremmo che giocassero, ma i fatti sono i fatti e la Uefa deve agire»

Il Mattino