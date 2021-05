Bargiggia: “Da lunedì nuovo programma radio per parlare di calciomercato e dare informazione”

“Da lunedì, per ogni lunedì, per dieci lunedì, alle 12, ci sentiremo sulle frequenze di 1 Station Radio (quest’ultima può essere ascoltata in FM a Napoli (101.4 e 96.3 MHz), Caserta (101.4), Avellino (89.4), Salerno (93.9, 96.3, 103.6, 104.0, 105.3) e Benevento (98.0, oltre che sul sito www.1stationradio.com e sulle app 1 Station, scaricabili su Apple Store e su PlayStore) per parlare di calciomercato con ‘Parola di Bargiggia’. La mia intenzione è di continuare nella serietà dell’informazione che faccio senza far sconti a nessuno – queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Mi sono tolto diverse soddisfazioni ultimamente, come la notizia di Conceição al Napoli, Allegri-Juventus, e quella sull’incertezza di Simone Inzaghi post incontro con Lotito. Un’altra soddisfazione è sulla vicenda Conte-Inter, ebbi informazioni sul suo addio già dal dopo match contro l’Udinese. Mi sono preso anche degli insulti per questa notizia, poi martedì sera, prima di andare a dormire, lessi a riguardo su La Gazzetta. Io cerco di tenere la barra dritta e di non farmi distrarre dalle tante cose che chi fa informazione sportiva, oggi, vuole mettere per click facili. Mi piace ricordare anche che con la realtà napoletana delle notizie vere avevano creato un cortocircuito intorno alla mia persona, ma poi, alla fine, hanno vinto le notizie. Sto parlando del 2016 con Higuain che non avrebbe rinnovato con il Napoli, la vicenda Ancelotti, ma è chiaro che uno non dà queste notizie perché prende di mira una squadra. Credo abbia pagato, quest’anno, anche la coerenza di non attaccare Gattuso e di non abboccare nella notizia del suo addio. Mi piace molto la radio, lavoravo da tempo ad un mio programma e sono felice di farlo con voi. Ci vediamo lunedì”