Angelo Mangiante (giorn.): “Spalletti? Le partite le vince durante gli allenamenti settimanali”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il giornalista di Sky Angelo Mangiante. “Spalletti? E’ uno dei migliori allenatori, non solo a livello italiano, ma anche europeo. Il mister ha una dote unica, prepara le partite al meglio durante la settimana, poi la domenica la squadra mette in pratica i suoi insegnamenti. Se fossi nei giocatori del Napoli arriverei già preparto per questa situazione. Sulla vicenda Totti, credo che chiunque avrebbe fatto fatica, lui è una leggenda e non era semplice gestire la situazione. Icardi? Chi è arrivato dopo Spalletti lo ha mandato via, perciò sono tutte leggende metropolitane sul suo conto”.

La Redazione