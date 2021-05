Alla “Sardegna Arena” l’Italia sta affrontando San Marino in una delle due amichevoli in vista dell’Europeo che inizierà l’11 Giugno. Per gli azzurri è al momento 6-0 e con la doppietta di Politano. La prima che sfrutta l’errore del difensore avversario e diagonale preciso, il secondo calciando al volo, entrambe imparabili per Benedettini.

La Redazione