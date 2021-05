AMICHEVOLE INTERNAZIONALE – Italia-San Marino 7-0, gli azzurri di Mancini chiudono in crescendo

Questa sera alla “Sardegna Arena” di Cagliari, l’Italia del c.t. Mancini ha affrontato in amichevole San Marino, test in vista degli Europei. Dopo un inizio a ritmi blandi, dove l’unico pericolo lo crea Mancini, parata di Benedettini. Gli ospiti si chiudono bene, prima del vantaggio, sponda di Castrovilli e diagonale vincente di Bernardeschi. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio, uscita errata di Benedettini e Ferrari non sbaglia. Nella ripresa entra Politano e il giocatore del Napoli segna dopo pochi minuti su errore del difensore di San Marino. Entrano anche Meret, Belotti e Di Lorenzo, il “Gallo” su assist di Bernardeschi, supera il portiere avversario. La gara è sempre più in discesa, arriva la rete di Pessina, poi la seconda rete personale di Politano con un tiro al volo e infine la marcatura del giocatore dell’Atalanta. Tenuti a riposo tra gli altri Immobile e Insigne. Ora per l’Italia la gara amichevole il 4 Giugno contro la Repubblica Ceca.

ITALIA-SAN MARINO 7-0

31′ Bernardeschi, 34′ Ferrari, 49′ e 77′ Politano, 67′ Belotti, 75′ e 86′ Pessina

ITALIA (4-3-3): Cragno 6 (63′ Meret s.v.); Toloi 6, G. Mancini 6,5 (63′ Di Lorenzo 6,5), Ferrari 6,5, Biraghi 6 (73′ Bastoni s.v.); Castrovilli 6, Cristante 6, Pessina 7; Bernardeschi 7, Kean 5,5 (46′ Politano 7), Grifo 5,5 (63′ Belotti 6). Ct: Mancini 6,5



SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (51′ Vitaioli); E. Golinucci, Mularoni, F. Tomassini (51′ Brolli), Hirsh (51′ Lunadei), Palazzi (73′ D’Addario); Nanni. Ct: Varrella.

