Alla “Sardegna Arena” l’Italia sta affrontando San Marino in una delle amichevoli in vista dell’Europeo. Azzurri avanti 3-0, con le reti di Bernardeschi e Ferrari nel primo tempo e ad inizio ripresa in gol Politano. L’esterno d’attacco del Napoli, sfrutta un errore del difensore avversario e supera Benedettini. L’ex di Sassuolo e Inter, realizza la seconda rete in nazionale dopo quella contro gli Usa, a breve entreranno anche Meret e Di Lorenzo.

La Redazione