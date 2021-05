AdL e la pazza idea chiamata Raul Albiol

Il Villareal l’altra sera ha alzato l’Europa League e per i tifosi del Napoli è stato un tuffo al cuore, visto che Raul Albiol è stato per anni il leader della difesa. Senza il giocatore spagnolo sono iniziati i problemi, soprattutto per Koulibaly, perchè mancava il giocatore di reparto capace di dargli le dritte. De Laurentiis in quel momento diceva: “Non vogliamo costringere nessuno a stare per via dell’età. Se dovesse andare via ci farebbe un favore”. Albiol non disse nulla, andò via perchè voleva tornare in Spagna, ma ha sempre avuto nella città di Napoli nei suoi pensieri. Adesso il presidente, probabilmente pentito di quello che disse all’epoca, starebbe pensando a lui, visto anche l’addio di Maksimovic e il dubbio di Koulibaly. Bisognerà pagare la clausola rescissoria per riportarlo all’ombra del Vesuvio ed ha un altro anno di contratto con il Villareal. Pazza idea ma si pensa di nuovo al leader e comandante della difesa.

La Redazione