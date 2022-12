Valentina Giacinti (att. A.c. Milan): “Puntiamo alla Coppa Italia. Obiettivi? Restare ancora in maglia rossonera”

Domenica sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio ore 20,30, si giocherà la finale di Coppa Italia femminile tra l’A.c. Milan e l’A.s. Roma. Sugli spalti saranno presenti 4300 tifosi. Ai microfoni di Sky le parole della punta rossonera Valentina Giacinti. “È il sogno di entrambe le squadre alzare questo trofeo. La stiamo vivendo in modo sereno e siamo serene, cerchiamo di tenere lontana la tensione dalla nostra testa. Dopo esserci qualificate alla prossima Champions, un risultato non facile visto che il Sassuolo ci ha tenuto testa fino all’ultimo, inconsciamente abbiamo posto l’attenzione alla finale di Coppa e per questo c’è stata un po’ di flessione in campionato. Essere capitano non è una cosa messa a caso, io personalmente sto bene qui. Stiamo lavorando per prolungare il contratto, sono innamorata di questa società. Spero di restarci il più a lungo possibile”.

