Teleclub Italia – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Silenzio stampa? Ecco il mio pensiero in merito”

Nel corso della trasmissione “Teleclub Italia All News”, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Napoli-Verona? Non mi aspettavo una prestazione così negativa della squadra, visto che una settimana prima, gli azzurri avevano mostrato un atteggiamento diverso a Firenze. Mi sono sembrati impauriti, oppure impreparati verso un avversario di tutto rispetto, ma facendo diversi errori d’impostazione. Sul silenzio stampa, sono contrario, ma prolungarlo di 4 mesi sia stata una mossa non fruttifera verso la squadra a lungo andare. Per quanto riguarda Spalletti credo che sia un allenatore capace sul piano tecnico e anche tattico, esaltando le doti dei calciatori della rosa. Se conosco un po’ il modo di giocare del mister di Certaldo, uno come Insigne possa fare al caso visto le doti tecniche, come per Zielinski nel ruolo di trequartista. Il valzer delle panchine? Allegri sarà della Juventus, Inzaghi c’è stato il colpo di scena in serata dell’Inter e ora c’è da capire per la Lazio e le così dette medio piccole”.

La Redazione