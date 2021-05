Striscione di benvenuto a Gattuso, l’apprezzamento di Antognoni

Il pensiero di un’intera città ed il suo benvenuto al nuovo tecnico. E’ tutto in quello striscione, su quel lenzuolo bianco e in quella scritta con la vernice blu: «Benvenuto Rino Gattuso». C’è ora la curiosità di veder nascere il gruppo tecnico che Gattuso allenerà e, soprattutto, di sentire le sue prime parole. Pure Giancarlo Antognoni, bandiera e club manager della Fiorentina, dai microfoni di Radio Toscana ha detto: «Rino ha fatto bene ovunque è andato, siamo stati bravi. Ci siamo mossi bene, quando tutti si aspettavano altro. Abbiamo preso uno dei migliori tecnici in circolazione». E uno speciale in bocca al lupo al neo allenatore viola, è arrivato pure dal recente ex, Beppe Iachini: «Io rimarrò per sempre legato alla Fiorentina e non posso che augurare tutto il bene possibile a Gattuso”.

Fonte: CdS