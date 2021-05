Ritorna il calciomercato, lui ritorna alla radio: “Parola di Bargiggia”

Paolo Bargiggia ritorna in radio, e lo fa ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore di Luca Cerchione su 1 Station Radio. Il noto giornalista e conduttore televisivo, esperto di calciomercato, condurrà un nuovo format che partirà lunedì 31 maggio alle ore 12:00, intitolato “ Parola di Bargiggia” . Il programma, che vedrà la partecipazione anche dell’imprenditore ed opinionista Pasquale Cassese, andrà in onda tutti i lunedì in esclusiva nazionale sulle frequenze di 1 Station Radio, tenendo compagnia ai radioascoltatori per tutta l’estate. Radioascoltatori che saranno al centro del progetto: i conduttori, infatti, sottoporranno a Bargiggia tutte le domande che saranno inviate tramite Whatsapp al numero 353 325 40 40. Tanto calciomercato con notizie esclusive, dunque, ma altrettanta interazione col pubblico che potrà seguire la diretta in FM in tutta la Campania e, grazie all’app dell’emittente ed i social network, in tutto il mondo.