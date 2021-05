Repubblica “azzarda” la data del possibile annuncio di Spalletti al Napoli

Il Napoli avrebbe sciolto le riserve sul nome del prossimo allenatore, si tratta di Luciano Spalletti. L’accelerata c’è stata nelle ultime 48 ore, anzi i legali del tecnico di Certaldo hanno in mano i contratti del club azzurro. Non si esclude, come riporta Repubblica, che nel week-end possa esserci il tanto atteso annuncio. Contratto fino al 2023 con opzione per il terzo anno, uno dei nodi da sciogliere, ingaggio sui 3 milioni a stagione. Sarebbe Spalletti la scelta, perchè le sue squadre giocano un bel calcio e poi non si opporrebbe alle cessioni eccellenti. Koulibaly e Fabian Ruiz su tutti, viste le richieste dalla Premier. Sul rinnovo di Insigne se ne parlerà più avanti e sarà un altro tema che si tratterà quando sarà tutto ufficiale.

La Redazione