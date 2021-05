A Radio Marte è intervenuto Renzo Castagnini, DS del Palermo: “Questo è stato un anno bastardo per il calcio, il COVID-19 è stato importante per la gestione del campionato. Poi non c’è stato pubblico, che a Napoli qualcosa conta. Gattuso ha fatto un buon lavoro a Napoli ma sfortunatamente gli è andata male l’ultima partita. Il Napoli ha espresso anche un bel calcio, è una vetrina da guardare importante e divertente.

Sarri? Lo sento spesso, tutte le settimane, in questo momento come tutti quelli che non hanno squadra è un po’ sulle spine. Però è sereno e carico, ha voglia. Maurizio è innamorato di Napoli. Ritorno? Mai dire mai. Quando ci parlo lui mi parla sempre bene di Napoli, forse è la città che gli ha dato più di tutte le altre. Sono stati anni meravigliosi, ci si divertiva a vedere il Napoli“.

Fonte: Radio Marte