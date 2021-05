PLAY-OFF SERIE B – Venezia-Cittadella 1-1, i lagunari conquistano la serie A

Dopo il successo dell’andata per 0-1 il Venezia questa sera al “Penzo” ha affrontato il Cittadella in una sfida davvero intensa. Gli ospiti partono forte e cercano la via della rete con Tsajout, ma il suo tiro è bloccato da Maenpaa. I padovani però continuano a pressare e passano con il tocco da pochi passi di Proia. I padroni di casa fanno fatica, anzi restano anche in dieci per il doppio giallo ai danni di Mazzocchi. Il Cittadella pressano alla ricerca del raddoppio, ma manca la precisione. Nella ripresa bella parata di Maenpaa sul tiro a scendere di Branca. Il tecnico del Venezia cambia tatticamente la squadra e si mostra più equilibrata. Non concede più occasioni e si chiude meglio. Nel recupero arriva il pareggio con il tocco da pochi passi di Bocalon e arriva la festa dei lagunari che si conquistano la massima serie. Amarezza per i ragazzi di Venturato che potevano completare l’opera ma è mancata la lucidità nella ripresa.

VENEZIA-CITTADELLA 1-1 LIVE

26′ Proia (C), 93′ Bocalon (V)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj (75′ Cremonesi), Taugourdeau (55′ Fiordilino), Maleh; Aramu (39′ Ferrarini); Forte (75′ Bocalon), Di Mariano (55′ Johnsen). All. Zanetti

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (65′ Pavan), Perticone (65′ Frare), Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia (65′ Gargiulo); Beretta (78′ Ogunseye), Tsadjout (82′ Rosafio). All. Venturato.

Ammoniti: Perticone, Ghiringhelli, Mazzocchi, Johnsen, Modolo, Forte

Espulso: Mazzocchi, Aramu (dalla panchina)

La Redazione