Pistocchi, giornalista: “Se fossi Adl riprenderei Maurizio Sarri”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Giuntoli via dal Napoli? I dirigenti si cambiano molto meno degli allenatori. Alla fine le scelte che sono state fatte dal Napoli non si sono dimostrate sbagliate. Osimhen, quando è tornato, ha fatto bene. Si può discutere su alcuni acquisti, come magari Manolas, che è molto discontinuo anche sotto il punto di vista fisico. Ma il discorso importante in casa Napoli è quello del tecnico. Se arriverà Spalletti, parliamo di un profilo importante, con tanta esperienza, e credo che possa fare davvero molto bene con la rosa che ha a disposizione. Luciano ha allenato la Roma e ha fatto bene, ha allenato l’Inter e ha fatto discretamente bene, ha allenato lo Zenit e ha vinto. Le sue squadre sono molto forti in fase offensiva, mentre hanno dei limiti in fase difensiva. Carattere fumantino? Io preferisco avere a che fare con gente brava, ma con un carattere scomodo, piuttosto che con un tranquillo non all’altezza. Se fossi Adl riprenderei Maurizio Sarri. Sono sicuro che con il suo ritorno si incendierebbe la piazza. A Napoli c’è un ricordo talmente forte di Maurizio che sembra abbia vinto qualcosa di importante. Possibilità che accada? Non so, è una cosa che può sapere solo ADL. So che Sarri preferirebbe l’Inghilterra, ma è anche vero che con l’accordo che ha con la Juventus, fino al primo luglio non può parlare con nessun club. La Juve, oltre allo stipendio che dovrà dare ad Allegri, dovrà riconoscere altri 2,5 milioni a Maurizio per il mancato rinnovo”.