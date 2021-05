Pistocchi, giornalista: “Allegri alla Juve vuol dire addio di CR7 al 99%”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Allegri? Mi sembrava molto difficile l’ipotesi che sarebbe potuto andare all’Inter che è in fase di ridimensionamento. Poi mi avevano già detto che il rapporto tra Max ed Agnelli era di amore rinato. Ora bisogna vedere dove andrà Pirlo, e chi sostituirà Conte. Sarri all’Inter? Non costa meno di 6 milioni. Fosse per me prenderei sicuramente lui perché è il più bravo sulla piazza. In casa nerazzurra c’è un grosso problema di natura economica. Conte era disposto anche a rimanere, ma con un progetto chiaro, cedendo gli esuberi senza rinunciare alle pedine importanti. Probabilmente la società ha idee diverse. Se la Juve dovesse prendere Allegri sarebbe un’ammissione di errore commesso 2 anni fa, quando decisero di mandar via il tecnico toscano. Esonerare Pirlo non credo sia una scelta così mirata, e sono curioso nel sapere che fine farà Andrea. Pirlo ha commesso tanti errori, a cui ha rimediato nell’ultima fase del campionato. Personalmente penso che andando via Cristiano Ronaldo, molti problemi tecnici sarebbero risolti. Allegri alla Juve vuol dire addio di CR7 al 99%, ma il suo addio è condizionato dal trovare un club che gli dia un ingaggio pari a 30 milioni di euro. È un giocatore bravissimo, ma che fa poco gioco di squadra. Paratici? Credo che abbia pagato un mercato non soddisfacente per quelli che sono stati i risultati alla fine. Su alcune scelte, soprattutto sui parametri zero, non ci hanno visto poi così bene. Ramsey, pagato 7 milioni all’anno, non ha giocato quasi mai e soprattutto mai bene. Non c’entra il caso Suarez, tant’è vero che Cherubini, che ha fatto chiarezza su tutta la vicenda, è stato promosso al posto dello stesso Paratici.”