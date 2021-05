Per la “sua” Fiorentina, Gattuso punta Politano…e ADL?

Rino Gattuso, neo allenatore della Fiorentina, ha già cominciato a parlare con il presidente viola degli interventi necessari da apportare alla rosa gigliata. Lo si legge anche su La Gazzetta dello Sport. Innanzitutto, Gattuso vorrebbe tenere Ribery. In più ha avanzato una richiesta che riguarda un azzurro. “Vuole un attaccante esterno affidabile dal punto di vista tecnico e fisico. Uno dei nomi fatti dal nuovo tecnico viola è Politano, una pedina importante del Napoli di Rino. E che la Fiorentina aveva trattato in passato. Ma De Laurentiis accetterà di dialogare con il club dove si è accasato il suo vecchio e poco amato allenatore?”. Sempre dal Napoli, ma stavolta senza dover chiamare in causa il club, potrebbe poi giungere Hysaj, in scadenza con gli azzurri e che potrebbe andare a coprire una delle due fasce.