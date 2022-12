Nela: “Spalletti forte caratterialmente, sa gestire bene lo spogliatoio. Il prossimo anno la differenza la faranno gli allenatori”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sebino Nela, dirigente.

“Spalletti? Credo che non ci siano problemi. Troppo tempo che è fermo, vanno bene anche meno soldi. Lo conosciamo bene perché è molto capace, forte caratterialmente. Conosce bene la gestione dei suoi dirigenti e del suo spogliatoio. Allenatore che ogni tanto inventa anche qualcosa, sa fare più cose a livello tattico e ha grande esperienza. Mia personalissima opinione: quest’anno secondo me la differenza la faranno molto gli allenatori. Il prossimo anno riserverà molte sorprese. Va capito se l’Inter ha iniziato una regressione o meno. Ho difficoltà a dire chi possa vincere davvero l’anno prossimo. Ci metto anche la Roma in mezzo con Mourinho, perché vuoi o non vuoi scombussola tutto e tutti. La Roma è una squadra discreta che con qualche innesto può dire la sua”.