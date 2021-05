MERCATO – Giuntioli rischia di perdere molti gioielli

In casa Napoli, in attesa di ufficializzare il nome dell’allenatore, Spalletti sembra essere in vantaggio su tutti, si dovrà anche pensare alle cessioni. E’ inevitabile cercare di abbassare il tetto ingaggio, sarà intorno al 10/15% e la cessioni di alcuni gioielli della rosa. Secondo il Corriere dello Sport certe quelle di Fabian Ruiz e Koulibaly, ma non si escludono anche quelle di Meret e Lozano, in modo di avere la giusta liquidità e poi allestire la rosa per la prossima stagione.

La Redazione