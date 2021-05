Laudisa: “Spalletti-Napoli? Sono curioso di un dettaglio sul contratto…”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista Gazzetta: “Allegri-Juventus ci siamo! Spalletti-Napoli sono curioso di conoscere se c’è la clausola dell’opzione automatica a favore della società. Sarri-Inter candidatura naturale. Marotta ha tentato fino alla fine di convincere Allegri di tornare a Milano e di non andare a Torino. Ieri non c’erano segnali particolari su Sarri-Inter. La venuta a Milano del suo agente, Ramadani, era prevista da tempo. La sua presenza, però, facilità molto un eventuale contatto. Occorre che Marotta rifletta bene, è una situazione delicata. Vista la rosa dell’Inter, la prima opzione era Inzaghi per il 3-5-2. Marotta deve rimescolare le carte: resta la possibilità Mihajlovic. Conte-Real? Non lo so, attenzione alla carta Raul. Conte potrebbe andare al PSG”