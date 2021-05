La parola alla difesa: domani pomeriggio “L’avvocato del D10S”

Domani pomeriggio, in diretta live sulla pagina Facebook dell’Istituto di Cultura Meridionale, alle ore 17, sarà presentato in anteprima “L’avvocato del D10S”, un’arringa in difesa di Maradona, scritto da Angelo Pisani con la prefazione di Maurizio de Giovanni e i contributi di Gianni Minà e Nicola Graziano. «Ho creduto di essere io il suo avvocato, quando invece è stato probabilmente il contrario: era lui l’avvocato di noi tutti, ha difeso i deboli e ha incitato a fare delle nostre vite un capolavoro, nel bene e nel male», spiega Pisani. Introduce e modera il dibattito l’avvocato Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, che consegnerà a Diego Armando Maradona Junior una targa commemorativa. Al dibattito con l’autore parteciperanno Giuseppe Bruscolotti, Maurizio de Giovanni, Corrado Ferlaino, Nicola Graziano, Anfisa Letyago e Diego Armando Maradona junior.

Fonte: CdS