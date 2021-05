L. Marchetti, giornalista: “Spalletti favorito, ma non ci metterei la mano sul fuoco”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Giuntoli? Sappiamo che i rapporti hanno passato tempi migliori ma non abbiamo notizie di possibili successioni o addii. Era stato uno dei nomi per la Juventus, in questo momento però penso che lì stiano pensando a una soluzione interna con la crescita naturale di Federico Cherubini. Andrà compreso se bisognerà ampliare con qualche dirigente interno o supporti da fuori. Allegri poi fornirà una buona garanzia tecnica.