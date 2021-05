Incredibile Inter: Spalletti è ancora nel libro paga della squadra milanese

Spalletti ha ancora un contratto con l’Inter fino al 30 giugno. Dovrebbe essere presentato, se non ci sono intoppi che in vicende del genere sono sempre all’ordine del giorno, nella prossima settimana. Una conferenza con pochissimi inviti, probabilmente a Roma. Quello azzurro sarebbe l’ottavo club allenato in Italia da Spalletti che ha già guidato anche Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma e Inter. All’estero l’esperienza in Russia allo Zenit San Pietroburgo. Un po’ di acqua ancora deve passare sotto i ponti, ma difficile che possa arrivare una frenata improvvisa, anche perché Spalletti ha dato grande disponibilità in questa trattativa. Accettando un ridimensionamento dell’ingaggio rispetto al passato, dando l’impressione di aver ben compreso delle difficoltà in questo momento del calcio. Dunque, non si opporrà alle eventuali cessioni dei vari big della squadra azzurra consapevole della necessità di tagliare i costi degli stipendi e di fare cassa. P. Taormina(Il Mattino)