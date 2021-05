FINALE EUROPA LEAGUE/Villareal-Manchester United 11-10 d.c.r: Gli spagnoli si aggiudicano la Coppa

VILLAREAL-MANCHESTER UNITED

A Danzica è in scena la finale di Europa League tra Villareal di Unay Emery re di coppe di questa competizione vinta per tre volte con il Siviglia, contro lo United di Solskjaer alla ricerca del prifo trofeo sulla panchina dei Red Devils. Sarà sfida tra due ex Napoli con Cavani e Albiol in campo a scontrarsi per portare a casa il trofeo europeo.

PRIMO TEMPO

Inizia subito all’attacco il Villareal, Parejo crossa dalla sinistra per l’inserimento di Trigueros che non si coordina bene e calcia il pallone sul fondo. Al 29’il Villareal trova il vantaggio, punizione dalla trequarti di Parejo sul secondo palo dove arriva Gerard Moreno che anticipa l’intervento di De Gea e sigla 1-0. Dopo il gol subito lo United prova a reagire con Wan Bissaka che cerca di mettere un pallone al centro ma stacca Albiol e chiude tutto, attenta la difesa del Villareal. A fine primo tempo il Manchester prova a trovare il pari , ma è poco incisivo. A fine primo tempo è 1-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Villareal vuole subito trovare il raddoppio, ma prima Bacca e poi Gerard Moreno non trovano la conclusione decisiva. All 55’il Manchester United trova il pari. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Rashford calcia al limite dell’area, sul rimpallo il pallone arriva a Cavani che batte Rulli e sigla 1-1. Dopo il pari lo United vuole vincerla e si porta più volte nella metà campo del Villareal che chiude gli spazi e si difende. Al 71′ il tiro sbilenco di Shaw arriva a Cavani che prova a deviarla di testa, ma non riesce a battere Rulli. L’ultima azione del match è dello United, cross di Shaw per Pogba che stacca di testa ma il pallone va oltre la traversa. Si va ai supplementari.

SUPPLEMENTARI

Nei supplementari il Villareal gestisce il possesso palla e Alcacer trova Gerar Moreno in area che controlla e calcia, ma il tiro deviato da Bailly diventa innocuo per D e Gea. Poche occasioni nel primo tempo supplementare e gara sempre in bilico. Nel secondo tempo supplementare ritmi bassi, le due squadre hanno paura di commettere errori. Al 112′ Lindelof sbaglia e regala palla ad Alcacer che serve subito Coquelin che calcia, ma si oppone il difensore del Manchester.

RIGORI

VILLAREAL Gerard Moreno(gol), Raba(gol), Alcacer(gol), A.Moreno(gol), Parejo(gol), Moi Gomez(gol), Albiol(gol), Coquelin(gol), Gaspar(gol), Pau Torres(gol), Rulli(gol),

MANCHESTER UNITED Mata(gol), Telles(gol), Bruno Fernandes(gol), Rashford(gol), Cavani(gol), Fred(gol), James(gol), Shaw(gol), Tuanzebe(gol), Lindelof(gol), De Gea(sbaglia).

TABELLINO

VILLAREAL (4-4-2): Rulli; Foyth(88’Gaspar), Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza(88’A.Moreno); Yeremy Pino(77’Alcacer), Capoue(123’Raba), Parejo, Trigueros(77’Moi Gomez); Gerard Moreno, Bacca(60’Coquelin). All.: Emery.

A disp.: Alcacer, Asenjo, Coquelin, Costa J, Estupinan, Gomez M., Mario Gaspar, Moreno A., Mori R., Nino F., Pena R., Raba.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka(122’Telles), Bailly(116’Tuanzebe), Lindelof, Shaw; McTominay(123’Mata), Pogba(115’James); Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood(100’Fred); Cavani. All.: Solskjaer.

A disp.: Diallo, Fred, Grant, Henderson D.,James D., Maguire H, Mata, Matic, Telles, Tuanzebe, van de Beek D.,Williams B.

STADIO: Miejski, Danzica(Polonia).

ARBITRI: Turpin (Fra), Danos e Gringore (Fra), IV: Vincic (Slo), VAR: Letexier (Fra), AVAR: Brisard, Pages (Fra), Van Boekel (Ola).

RETI: 29’Moreno(V), 55’Cavani(M)

NOTE: Ammonito Capoue(V), Bailly(M), Foyth(V), Cavani(M)

Rec.+2, +3, +3(t.s.).

A cura di Antonio Bisesti.