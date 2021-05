E’ lotta a due per il cartellino di Fabian Ruiz

Almeno per questa fase iniziale, sembra stia per nascere un braccio di ferro tra l’Atletico Madrid ed il Psg, le autentiche corteggiatrici di un centrocampista capace di fare varie cose – il mediano e la mezzala, il trequartista o anche l’esterno – e che può essere utile per fronteggiare le difficoltà di un bilancio a cui non mancheranno soltanto i soldi della Champions League. Perché i conti correnti, e si sa, dovranno anche assecondare un monte-ingaggi diventato enorme per un club senza assorbimento d’energia fresca. Fonte (CdS)